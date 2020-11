Un mondo di saluti per Maradona. Baresi: “Mi piange il cuore” Sacchi: “Stento a crederci” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tanti, tantissimi i messaggi di saluto che piovono in queste ore dopo la morte inaspettata di Diego Armando Maradona. Ci aveva spaventato nei giorni scorsi con il ricovero improvviso e poi l’operazione da cui si era ripreso però in tempi rapidissimi. E invece nel pomeriggio di oggi è arrivata la triste notizia della sua morte per arresto cardiocircolatorio. Giuseppe Conte: “Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione” Ciro Immobile: “Ciao Diego riposa in pace ” Fabio Capello: “E’ stato la storia del calcio”. Bruno Conti: “Ciao Grane Diego. RIP”. Arrigo Sacchi: “Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tanti, tantissimi i messaggi di saluto che piovono in queste ore dopo la morte inaspettata di Diego Armando. Ci aveva spaventato nei giorni scorsi con il ricovero improvviso e poi l’operazione da cui si era ripreso però in tempi rapidissimi. E invece nel pomeriggio di oggi è arrivata la triste notizia della sua morte per arresto cardiocircolatorio. Giuseppe Conte: “Ilinterola scomparsa di #, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione” Ciro Immobile: “Ciao Diego riposa in pace ” Fabio Capello: “E’ stato la storia del calcio”. Bruno Conti: “Ciao Grane Diego. RIP”. Arrigoa crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, ...

Anche il Premier Conte a twittato: "Con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione" ...

Il saluto a Maradona dell’AD del Monza Galliani su Facebook: ‘Riposa in pace Diego!’

La notizia della scomparsa odierna dell’icona del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha inevitabilmente colpito, commosso e sconvolto tutto il mondo pallonaro e non solo. Anche l’Amministratore De ...

La notizia della scomparsa odierna dell'icona del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha inevitabilmente colpito, commosso e sconvolto tutto il mondo pallonaro e non solo. Anche l'Amministratore Delegato del Monza Galliani su Facebook: 'Riposa in pace Diego!'