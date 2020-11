The Last of Us: Parte II è Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La cerimonia di premiazione dei Golden Joystick Awards si è conclusa e i vincitori sono stati annunciati. L'ambito premio Game of the Year è andato a The Last of Us Part II di Naughty Dog, mentre il nuovo God of War: Ragnarok è stato votato come il gioco più atteso. Potete trovare l'elenco completo dei vincitori qui di seguito, tenendo presente che i premi contrassegnati da un asterisco sono votati dalla critica. In quanto tali, non sono necessariamente rappresentativi della volontà del pubblico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) La cerimonia di premiazione deisi è conclusa e i vincitori sono stati annunciati. L'ambito premioof theè andato a Theof Us Part II di Naughty Dog, mentre il nuovo God of War: Ragnarok è stato votato come il gioco più atteso. Potete trovare l'elenco completo dei vincitori qui di seguito, tenendo presente che i premi contrassegnati da un asterisco sono votati dalla critica. In quanto tali, non sono necessariamente rappresentativi della volontà del pubblico. Leggi altro...

sunandavashisht : Narendra Modi — The last-mile Prime Minister - By ?@pranabsamanta? - Ray_of_Hyuck : RT @RedDianthus: Sono disponibili anche forum: -The last ship: forum aperto a tutti, necessita di una semplice iscrizione, sono presenti ch… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il premio GOTY dei Golden Joystick Awards 2020 va a #TLOU2. - Eurogamer_it : Il premio GOTY dei Golden Joystick Awards 2020 va a #TLOU2. - escapewlodovica : RT @RedDianthus: Sono disponibili anche forum: -The last ship: forum aperto a tutti, necessita di una semplice iscrizione, sono presenti ch… -