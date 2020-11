Tg Riabilitazione | edizione del 25 novembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Con il ricorso alla didattica a distanza e le palestre chiuse, sono tantissimi i ragazzi in tutta Italia che trascorrono le giornate all'insegna della sedentarietà, a discapito della salute della colonna vertebrale e di tutto l'apparato scheletrico. Per capire quali sono le posture corrette da assumere da seduti, gli stratagemmi per evitare i dolori muscolari, ma anche il menù ideale per non ingrassare, l'agenzia di stampa Dire si è rivolta a Sergio Sessa, ortopedico presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma.