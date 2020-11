“Strampalat e i Supereroi del Riciclo” | il Concorso Didattico di Parmalat Educational Division per riflettere su sostenibilità e riciclo dei materiali

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 novembre 2020)propone a Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado il«Strampalat e idel», per far concorrere le classi verso il podio della, creando un supereroe a partire dal recupero di un contenitore del latte (Tetra Pak ® o plastica). In palio meravigliosi premi! L'articolo .