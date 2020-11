Rientro tra i banchi a Napoli, ma non per tutti. L’assessore: “Le scuole non sono luogo di contagio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rientro a scuola a Napoli: elementari e asili accolgono i bimbi in classe, ma i genitori sono divisi. La linea delL’assessore Palmieri: “Le scuole non sono luogo di contagio”. Il Comune di Napoli si è adattato alla riapertura delle scuole dell’infanzia e delle prime elementari fissata per la data di oggi, mercoledì 25 novembre, dalla L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020)a scuola a: elementari e asili accolgono i bimbi in classe, ma i genitoridivisi. La linea delPalmieri: “Lenondi. Il Comune disi è adattato alla riapertura delledell’infanzia e delle prime elementari fissata per la data di oggi, mercoledì 25 novembre, dalla L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitsport : Si rivede Beppe Mastinu tra i convocati, c'è anche Sala al rientro - antokio : @Adnkronos siccome verrà fatto per fasce, magari io rientro nell'ultima, tra non so 12 mesi, e quindi non potrò and… - yassine13880342 : RT @CampoFattore: #Milan: Ibrahimovic tenterà il recupero record. Ieri lo svedese si è sottoposto a cinque ore di terapie e cure per accele… - CampoFattore : #Milan: Ibrahimovic tenterà il recupero record. Ieri lo svedese si è sottoposto a cinque ore di terapie e cure per… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Slitta la nomina del commissario per il piano di rientro della sanità in #Calabria. -