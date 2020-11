Pozzuoli | si dimette il consigliere comunale Pasquale Giacobbe  

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi, si è dimesso per dedicarsi alla sua attività di medico. La decisione è stata presa per supportare e prestare aiuto ai colleghi da mesi in prima linea contro il Covid-19. Al suo posto entra Guido Iasello, primo dei non eletti di Forza Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La decisione è stata presa in un momento in cui c'è estremo bisogno di medici. Al suo posto subentra Guido Iasiello ...POZZUOLI - Si dimette dopo tre anni e mezzo dalla carica di consigliere comunale per dedicarsi completamente ai suoi pazienti. Pasquale Giacobbe, ex sindaco di Pozzuoli ed ex consigliere regionale, la ...