Nel Lazio donne mai più sole: siglato protocollo con avvocati e psicologi per aiutare le vittime di violenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Il contrasto alla violenza contro le donne 365 giorni l’anno e non solo nella Giornata Internazionale che celebra la lotta a questo orribile fenomeno sociale. E’ lo spirito con cui la Regione Lazio da una parte ha presentato alcune delle nuove azioni messe in campo e dall’altro ha ricordato quanto fatto finora su questo fronte. Il presidente Nicola Zingaretti, insieme all’assessora alle Pari Opportunità, Giovanna Pugliese, alla presidente della commissione regionale competente, Eleonora Mattia, e al presidente dell’Ordine dell’avvocati di Roma, Antonino Galletti, ha annunciato una serie di progetti per il contrasto della violenza maschile e per la promozione di una cultura contro l’odio, la violenza e gli stereotipi di genere, realizzati grazie allo stanziamento da parte della Giunta di 2,3 milioni di euro di fondi. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Il contrasto alla violenza contro le donne 365 giorni l’anno e non solo nella Giornata Internazionale che celebra la lotta a questo orribile fenomeno sociale. E’ lo spirito con cui la Regione Lazio da una parte ha presentato alcune delle nuove azioni messe in campo e dall’altro ha ricordato quanto fatto finora su questo fronte. Il presidente Nicola Zingaretti, insieme all’assessora alle Pari Opportunità, Giovanna Pugliese, alla presidente della commissione regionale competente, Eleonora Mattia, e al presidente dell’Ordine dell’avvocati di Roma, Antonino Galletti, ha annunciato una serie di progetti per il contrasto della violenza maschile e per la promozione di una cultura contro l’odio, la violenza e gli stereotipi di genere, realizzati grazie allo stanziamento da parte della Giunta di 2,3 milioni di euro di fondi.

AMorelliMilano : Pd e 5 Stelle, che da marzo continuano a fare sciacallaggio contro le regioni di centrodestra, su quanto - purtropp… - OfficialSSLazio : ? 25.11.2007 - 25.11.2020 ?? 'In quel gol, fu Gabriele a metterci lo zampino'. ?? Fabio Firmani al Lazio Style Offi… - falostesso : fino ad ora nel Lazio giallo i ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18:00. Tra quanto tempo potremo confrontare… - rcarangelo : RT @brn_folgore: La regione dove si pagano le mascherine sparite nel nulla, dove nei pronto soccorsi si ammucchiano i malati covid e non, i… - Leseidimattinah : RT @OfficialSSLazio: ? 25.11.2007 - 25.11.2020 ?? 'In quel gol, fu Gabriele a metterci lo zampino'. ?? Fabio Firmani al Lazio Style Officia… -