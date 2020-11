Nel giorno contro la violenza sulle donne, due nuovi femminicidi nella notte (Di mercoledì 25 novembre 2020) nella giornata contro la violenza sulle donne, due nuovi efferati omicidi sembrano voler ricordare all’Italia quanto è ancora lungo il cammino verso la risoluzione del problema. Due donne stanotte pare abbiano infatti perso la vita per mano dei loro uomini in maniera violenta: un caso è avvenuto a Cadoneghe, in provincia di Padova, mentre l’altro è accaduto a Staletti, nel catanzarese. Uccide la moglie incinta e chiama le forze dell’ordine nella notte, a Cadoneghe, un uomo di 40 anni circa avrebbe ucciso a coltellate la moglie, incinta del loro quarto figlio. Dopodiché l’uomo ha chiamato le forze dell’ordine confessando il delitto. Lui si chiama Jennati Abdelfettah è è un uomo di origine marocchina: la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020)giornatala, dueefferati omicidi sembrano voler ricordare all’Italia quanto è ancora lungo il cammino verso la risoluzione del problema. Duestapare abbiano infatti perso la vita per mano dei loro uomini in maniera violenta: un caso è avvenuto a Cadoneghe, in provincia di Padova, mentre l’altro è accaduto a Staletti, nel catanzarese. Uccide la moglie incinta e chiama le forze dell’ordine, a Cadoneghe, un uomo di 40 anni circa avrebbe ucciso a coltellate la moglie, incinta del loro quarto figlio. Dopodiché l’uomo ha chiamato le forze dell’ordine confessando il delitto. Lui si chiama Jennati Abdelfettah è è un uomo di origine marocchina: la ...

