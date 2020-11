Morte Maradona: minuto di silenzio prima delle gare di Champions ed E. League (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il calcio onorerà la memoria di Diego Armando Maradona, scomparso nelle giornata di oggi, facendo rispettare un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare di Champions Leaguedi stasera e in quelle di Europa League in programma domani. Con ogni probabilità si avrà lo stesso modus operandi anche per le gare dei vari campionati nazionali in programma il prossimo weekend. Foto: Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il calcio onorerà la memoria di Diego Armando, scomparso nelle giornata di oggi, facendo rispettare undisu tutti i campi nelledidi stasera e in quelle di Europain programma domani. Con ogni probabilità si avrà lo stesso modus operandi anche per ledei vari campionati nazionali in programma il prossimo weekend. Foto: Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

