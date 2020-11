Morte Maradona, Mertens: “Scusa se ci hanno paragonati, non sarò mai alla tua altezza” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero è subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra… se negli ultimi anni il mio nome é stato messo vicino al tuo mi scuso, perché non potrò mai essere alla tua altezza, quello che hai fatto per la «nostra» città resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sarà una responsabilità maggiore. Ciao idolo é stato un orgoglio conoscerti”. Lo ha scritto l’attaccante del Napoli Dries Mertens in un post su Instagram in cui ha voluto ricordare a modo suo Diego Armando Maradona, scomparso oggi all’età di 60 anni lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quando 7 anni fa miproposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero è subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra… se negli ultimi anni il mio nome é stato messo vicino al tuo mi scuso, perché non potrò mai esseretua altezza, quello che hai fatto per la «nostra» città resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sarà una responsabilità maggiore. Ciao idolo é stato un orgoglio conoscerti”. Lo ha scritto l’attaccante del Napoli Driesin un post su Instagram in cui ha voluto ricordare a modo suo Diego Armando, scomparso oggi all’età di 60 anni lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. SportFace.

