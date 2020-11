Morte Maradona | Gigi D’Alessio | “Non riesco a crederci | resti una leggenda”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ancora non. Sei stato il piu’ grande di tutti”, esordisce così su Twittercirca la scomparsa di: il cantautore napoletano, come tutti i partenopei, era ed è tutt’ora legatissimo alla figura di Diego. “Quello che hai significato per Napoli non si puo’ spiegare, e rimarra’ per sempre – continuanel suo tweet – Ho avuto il privilegio di esserti amico, e’ una cosa che non dimentichero’ mai.e’ leggenda,e’ per sempre. Viva” SportFace.