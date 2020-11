Morte Maradona, Capello: “Ricordiamolo tra i più grandi di sempre” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Un giocatore straordinario, unico, un talento immenso. Quando si parla della storia del calcio si parla di Pelé in un periodo, di Maradona in un altro e di Messi adesso. Ricordiamolo tra quelli più grandi di sempre“. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in merito alla Morte di Diego Armando Maradona, avvenuta poche ore fa in seguito ad un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua casa di Buenos Aires. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Un giocatore straordinario, unico, un talento immenso. Quando si parla della storia del calcio si parla di Pelé in un periodo, diin un altro e di Messi adesso. Ricordiamolo tra quelli piùdi sempre“. Queste le dichiarazioni di Fabioin merito alladi Diego Armando, avvenuta poche ore fa in seguito ad un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua casa di Buenos Aires. SportFace.

