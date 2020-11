MES, domani in Commissione al Senato informativa di Gualtieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – L’informativa del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in vista della riunione dell’Eurogruppo del 30 novembre sulla riforma del MES e sull’introduzione del dispositivo di sostegno al fondo di risoluzione unico avrà luogo in Commissione al Senato come approvato dalla capigruppo e non in Aula come chiesto dall’opposizione. La stessa Aula ha infatti bocciato la richiesta e quindi l’informativa dovrebbe tenersi nelle commissioni congiunte di Bilancio e Politiche Ue. Intanto da Palma di Maiorca a margine del vertice italo-spagnolo il ministro Gualtieri ha assicurato che “i ristori saranno comesempre coerenti alle misure” intraprese dall’esecutivo e ha dichiarato che i ristori per i gestori degli impianti sciistici non dovrà passare necessariamente per un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – L’del ministro dell’Economia, Roberto, in vista della riunione dell’Eurogruppo del 30 novembre sulla riforma del MES e sull’introduzione del dispositivo di sostegno al fondo di risoluzione unico avrà luogo inalcome approvato dalla capigruppo e non in Aula come chiesto dall’opposizione. La stessa Aula ha infatti bocciato la richiesta e quindi l’dovrebbe tenersi nelle commissioni congiunte di Bilancio e Politiche Ue. Intanto da Palma di Maiorca a margine del vertice italo-spagnolo il ministroha assicurato che “i ristori saranno comesempre coerenti alle misure” intraprese dall’esecutivo e ha dichiarato che i ristori per i gestori degli impianti sciistici non dovrà passare necessariamente per un ...

