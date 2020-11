Meghan Markle: «Ho avuto un aborto spontaneo, perdere un figlio è un dolore insopportabile» (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Mentre stringevo il mio primogenito sapevo che stavo perdendo il mio secondo figlio». Meghan Markle ha scritto un editorale – intimo e molto forte – sul New York Times per rivelare il dolore di un aborto spontaneo e parlare del percorso di guarigione. Dal titolo «Le perdite che condividiamo», in cui spiega che l’elaborazione di un dolore inizia da due semplici parole «come stai?». La duchessa di Cambridge, che sul Nyt si firma solo «Meghan Markle, attivista e madre», torna a una mattina dello scorso luglio iniziata come tante altre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Mentre stringevo il mio primogenito sapevo che stavo perdendo il mio secondo figlio». Meghan Markle ha scritto un editorale – intimo e molto forte – sul New York Times per rivelare il dolore di un aborto spontaneo e parlare del percorso di guarigione. Dal titolo «Le perdite che condividiamo», in cui spiega che l’elaborazione di un dolore inizia da due semplici parole «come stai?». La duchessa di Cambridge, che sul Nyt si firma solo «Meghan Markle, attivista e madre», torna a una mattina dello scorso luglio iniziata come tante altre.

VanityFairIt : «Mentre stringevo il mio primogenito sapevo che stavo perdendo il mio secondo figlio» ?? @RoyalFamily - SkyTG24 : Meghan Markle: 'Ho perso il secondo figlio per un aborto spontaneo' - acidicbi : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - RoAudreyMac : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - GiusyPet : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… -