Lucy Dawson, ricoverata in clinica psichiatrica e sottoposta a 3 mesi di elettroshock: “Dissero che sarei morta, ora sono una modella” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da ricoverata per problemi psichici, riempita di farmaci e senza più uso della parola, a modella che spopola sui social. La storia di Lucy Dawson, una 24enne inglese di Leicester, andrebbe ascritta all’annoso capitolo della “malasanità”, in questo caso britannica. Quando aveva 21 anni, nel 2016, dopo aver manifestato sintomi di una conclamata depressione, mal di testa acuti, vista annebbiata e confusione mentale, era stata ricoverata nel reparto psichiatrico di un grande ospedale del centro Inghilterra. Lucy dormiva in continuazione fino ad uno stato di abulia conclamato, tanto che i medici non ha fatto altro che avallare l’ipotesi di una forte depressione. Riempita di psicofarmaci, sottoposta, come racconta The Sun, anche ad elettroshock la ragazza sembrava non avesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Daper problemi psichici, riempita di farmaci e senza più uso della parola, a modella che spopola sui social. La storia di, una 24enne inglese di Leicester, andrebbe ascritta all’annoso capitolo della “malasanità”, in questo caso britannica. Quando aveva 21 anni, nel 2016, dopo aver manifestato sintomi di una conclamata depressione, mal di testa acuti, vista annebbiata e confusione mentale, era statanel reparto psichiatrico di un grande ospedale del centro Inghilterra.dormiva in continuazione fino ad uno stato di abulia conclamato, tanto che i medici non ha fatto altro che avallare l’ipotesi di una forte depressione. Riempita di psicofarmaci,, come racconta The Sun, anche adla ragazza sembrava non avesse ...

