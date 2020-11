L’impresa dell’Atalanta | è la quinta italiana ad espugnare Anfield Inter | l’orgoglio in 10 non basta

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 novembre 2020) C’era un maestro di calcio svedese dal nome Liedholm che sosteneva una bizzarra tesi: in dieci uomini si gioca meglio che in undici. Provocazione o meno, per l‘di Conte la storica citazione dell’ex Roma e Milan è stata fedele sintesi dei novanta minuti. Perché se è vero che nel risultato complessivo, la formazione nerazzurra ha subito un gol per tempo, è inevitabile sottolineare come nella ripresa in inferiorità numerica l’abbia mostrato più orgoglio e cattiveria. Una piccolissima nota positiva che non allevia la delusione per una partita che si è subito messa sul binario sbagliato per una serie di motivi. La rete su rigore in avvio di Hazard al 7? per un contatto leggero tra Barella e Nacho, lo stesso che non ha portato alla concessione del penalty su Vidal poi espulso per doppia ammonizione per proteste. Un’ingenuità del cileno (che al ...