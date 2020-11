Inter-Real Madrid, Handanovic: “C’è ancora speranza, ma bisogna passare ai fatti” (Di giovedì 26 novembre 2020) “La situazione è complicata ma c’è ancora speranza”. Lo ha detto il portiere dell’Inter Samir Handanovic ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta incassata dai nerazzurri contro il Real Madrid. “Sapevamo che era il girone più difficile – ha ammesso – Dalle parole bisogna passare ai fatti, il campo non mente mai e decide chi deve andare avanti e chi non passa”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 novembre 2020) “La situazione è complicata ma c’è”. Lo ha detto il portiere dell’Samirai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta incassata dai nerazzurri contro il. “Sapevamo che era il girone più difficile – ha ammesso – Dalle paroleai fatti, il campo non mente mai e decide chi deve andare avanti e chi non passa”. SportFace.

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - Inter : ?? | QUIZ Verso #InterReal: quale ex giocatore del Real Madrid ed ex capocannoniere della Liga trovò il gol con la… - Italpress : Il Real vince a San Siro e inguaia l’Inter - interclubpavia : ??? | MATCH REPORT Il racconto di #InterReal, una serata amara ?? #FORZAINTER ???? #UCL -