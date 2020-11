Hot dog di patate

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Se cercate una ricetta sfiziosa questa fa proprio al caso vostro, gli sono un piatto veramente unico, originale e ricco di sapore. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 3 wurstel grandi 3grandi 3-4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato 2 uova 3-4 cucchiai di farina di tipo 00 6 fette di formaggio morbido 3-4 cucchiai di pangrattato Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Olio evo Olio per friggere Per preparare gli iniziate riempiendo una pentola di acqua e mettendo sul fuoco, aggiungete lee fate cuocere per 30 minuti. Quando lesaranno pronte, spegnete la fiamma e poi fate raffreddare. Sbucciate tutte lee mettete in una ciotola, schiacciate con lo schiacciao con la forchetta e poi aggiungete sale, ...