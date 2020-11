Haaland è insaziabile, una macchina da gol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Erling Haaland è un alieno, lo sappiamo tutti. Ma è anche una macchina da gol che continua a segnare diventando insaziabile con la maglia del Borussia Dortmund. Sei gol in poco più di tre giorni, un marziano sceso sulla terra che sta bucando le difese di mezza Europa. Il classe 2000, non solo si sta divertendo, ma sta facendo divertire i tifosi gialloneri, gli addetti ai lavori e anche i semplici appassionati. Nel 2020 ha segnato 39 reti tra club e nazionale. L’attaccante norvegese, con la doppietta di ieri sera al Club Brugge ha toccato quota 16 goal in 12 partite in Champions League, uno score da paura tanto da polverizzare il record precedente di van Nistelrooy. Spazzato via anche Mbappé, l’astro nascente del calcio europeo che in Champions non riesce a dire mai la sua. Numeri paurosi se messi a confronto con Messi e Cristiano ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Erlingè un alieno, lo sappiamo tutti. Ma è anche unada gol che continua a segnare diventandocon la maglia del Borussia Dortmund. Sei gol in poco più di tre giorni, un marziano sceso sulla terra che sta bucando le difese di mezza Europa. Il classe 2000, non solo si sta divertendo, ma sta facendo divertire i tifosi gialloneri, gli addetti ai lavori e anche i semplici appassionati. Nel 2020 ha segnato 39 reti tra club e nazionale. L’attaccante norvegese, con la doppietta di ieri sera al Club Brugge ha toccato quota 16 goal in 12 partite in Champions League, uno score da paura tanto da polverizzare il record precedente di van Nistelrooy. Spazzato via anche Mbappé, l’astro nascente del calcio europeo che in Champions non riesce a dire mai la sua. Numeri paurosi se messi a confronto con Messi e Cristiano ...

infoitsport : Haaland l'insaziabile: numeri da paura, ha più gol che presenze - Notiziedi_it : Haaland macchina da gol insaziabile: numeri spaventosi per la punta del Dortmund - dennis_izzo : #Haaland sempre più insaziabile: festeggia la vittoria del #GoldenBoy con quattro gol in mezz’ora. E non sembra int… - zazoomblog : Haaland macchina da gol insaziabile: numeri spaventosi per la punta del Dortmund - #Haaland #macchina #insaziabile… - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: #Haaland l'insaziabile: numeri da paura, ha più gol che presenze -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland insaziabile Haaland l'insaziabile: numeri da paura, ha più gol che presenze Calciomercato.com Haaland macchina da gol insaziabile: numeri spaventosi per la punta del Dortmund

Quattro gol per aiutare il suo Dortmund a espugnare in rimonta il campo dell'Hertha Berlino ma anche e soprattutto per giustificare il premio di Golden ...

Marotta: “Eriksen? Non tratteniamo nessuno controvoglia, a gennaio si valuta con le offerte”

ERIKSEN – “Ieri mister Conte è stato esaustivo su Eriksen. Io aggiungo che non tratteniamo nessuno controvoglia, nel momento in cui lo stesso chiede di essere trasferito. Christian si sta comportando ...

Quattro gol per aiutare il suo Dortmund a espugnare in rimonta il campo dell'Hertha Berlino ma anche e soprattutto per giustificare il premio di Golden ...ERIKSEN – “Ieri mister Conte è stato esaustivo su Eriksen. Io aggiungo che non tratteniamo nessuno controvoglia, nel momento in cui lo stesso chiede di essere trasferito. Christian si sta comportando ...