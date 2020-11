Francia, scontri a Bordeaux nella manifestazione contro la nuova legge sulla sicurezza: cassonetti a fuoco e tafferugli con la polizia (Di mercoledì 25 novembre 2020) scontri a Bordeaux tra la polizia e un gruppo di manifestanti, che ha dato fuoco ai cassonetti della spazzatura e rompendo le vetrine dei negozi. I tafferugli si sono registrati dopo la manifestazione pacifica tenutasi a Place de la Comedie contro una nuova legge sulla sicurezza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)tra lae un gruppo di manifestanti, che ha datoaidella spazzatura e rompendo le vetrine dei negozi. Isi sono registrati dopo lapacifica tenutasi a Place de la ComedieunaL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Francia, scontri a Bordeaux nella manifestazione contro la nuova legge sulla sicurezza: cassonetti a fuoco e taffe… - gioalbarosa : Si riaccende la guerra infinita nel Sahara Occidentale: in migliaia in fuga alle Canarie per sfuggire a scontri tra… - bafius11 : Intanto in #Francia gli scontri di piazza proseguono... - cstambul : RT @bisagnino: Francia, scontri violentissimi tra polizia e manifestanti contro Macron | video - bisagnino : Francia, scontri violentissimi tra polizia e manifestanti contro Macron | video -

Ultime Notizie dalla rete : Francia scontri Francia, scontri tra polizia e manifestanti a Parigi - Video Sputnik Italia Migranti, shock in Francia per lo sgombero violento nel cuore di Parigi

Il ministro dell'Interno chiede spiegazioni alla polizia dopo la diffusione delle immagini che mostrano gli agenti picchiare i manifestanti. Sotto accusa ...

Parigi, migranti: scontro tra polizia e manifestanti. La reazione violenta degli agenti contro un giornalista

Continuano le polemiche in Francia per il violento sgombero da parte della polizia di alcune centinaia di persone, tra migranti e volontari che ...

Il ministro dell'Interno chiede spiegazioni alla polizia dopo la diffusione delle immagini che mostrano gli agenti picchiare i manifestanti. Sotto accusa ...Continuano le polemiche in Francia per il violento sgombero da parte della polizia di alcune centinaia di persone, tra migranti e volontari che ...