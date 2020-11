Fondotinta coprente fai da te: ecco come farlo in casa in 5 minuti (Di mercoledì 25 novembre 2020) come realizzare in casa un Fondotinta coprente fai da te, da fare in appena cinque minuti. Un’idea al risparmio per un make up davvero sorprendente. E’ un Fondotinta molto coprente, che potrete semplicemente fare in casa. Per realizzare il Fondotinta in casa, ovviamente avremo bisogno di determinati ingredienti. La lista non è molto lunga: prepariamoli già in casa così da avere tutto l’occorrente. Questo Fondotinta offre davvero un’ottima copertura. Ingredienti per il Fondotinta fai da te 1/4 di zenzero di tipo macinato 1/2 di cucchiaino di cannella in polvere 1/4 di tazza di fecola di Maranta. Somiglia molto all’amido di mais 1/2 cucchiai di cacao in polvere, non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 25 novembre 2020)realizzare inunfai da te, da fare in appena cinque. Un’idea al risparmio per un make up davvero sorprendente. E’ unmolto, che potrete semplicemente fare in. Per realizzare ilin, ovviamente avremo bisogno di determinati ingredienti. La lista non è molto lunga: prepariamoli già incosì da avere tutto l’occorrente. Questooffre davvero un’ottima copertura. Ingredienti per ilfai da te 1/4 di zenzero di tipo macinato 1/2 di cucchiaino di cannella in polvere 1/4 di tazza di fecola di Maranta. Somiglia molto all’amido di mais 1/2 cucchiai di cacao in polvere, non ...

Nascondere imperfezioni e piccoli difetti, ma al tempo stesso assicurare un finish naturale e radioso. Ecco come destreggiarsi tra i fondotinta full coverage e i consigli per una corretta applicazione ...

Come correggere il colore sbagliato di un fondotinta per evitare sprechi

Non c’è peggior errore di make-up che applicare un fondotinta troppo scuro. L’effetto è del tutto innaturale. Eppure, capita di avere per le mani un ...

