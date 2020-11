Esclusivo TPI: Un documento riservato di ATS Milano rivela i veri numeri dietro la catastrofe dei vaccini (Di mercoledì 25 novembre 2020) In Lombardia i vaccini antinfluenzali non basteranno per tutti: lo certificano sia i numeri di una circolare regionale, sia una mail interna inviata mercoledì 25 novembre dall’Ats di Milano ai medici generici della Regione. Questo il testo della mail inviata da un dirigente dell’Ats, Agenzia di Tutela della Salute: “Gent.m0/a collega, la Direzione Generale Welfare segnala che, per un ritardo di consegna da parte della ditta produttrice ed in considerazione delle ultime 200mila dosi di Fluad Trivalente disponibili per i MMG, la “seconda tranche” prevista per gli over 65 NON verrà gestita in DPC, cioè non sarà consegnata attraverso le farmacie, ma verrà gestita direttamente dalle ATS”. Ma quali sono i veri numeri dei vaccini in Lombardia? Noi di TPI abbiamo potuto leggere l’ultima ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) In Lombardia iantinfluenzali non basteranno per tutti: lo certificano sia idi una circolare regionale, sia una mail interna inviata mercoledì 25 novembre dall’Ats diai medici generici della Regione. Questo il testo della mail inviata da un dirigente dell’Ats, Agenzia di Tutela della Salute: “Gent.m0/a collega, la Direzione Generale Welfare segnala che, per un ritardo di consegna da parte della ditta produttrice ed in considerazione delle ultime 200mila dosi di Fluad Trivalente disponibili per i MMG, la “seconda tranche” prevista per gli over 65 NON verrà gestita in DPC, cioè non sarà consegnata attraverso le farmacie, ma verrà gestita direttamente dalle ATS”. Ma quali sono ideiin Lombardia? Noi di TPI abbiamo potuto leggere l’ultima ...

