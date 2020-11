Empoli-Brescia, Corsi: “Cellino mi ha avvisato stanotte, c’erano pericoli per entrambi i club” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Covid-19 continua a condizionare pesantemente le principali competizioni calcistica del mondo. L’ultimo episodio è avvenuto quest’oggi con alcuni casi di positività riscontrati tra le file del Brescia, che hanno costretto le Rondinelle a rinunciare al match di Coppa Italia contro l’Empoli in programma quest’oggi. Il presidente della formazione toscana, Fabrizio Corsi, dopo aver passato il turno a tavolino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Ci sono difficoltà in tutti i settori, il calcio può allontanare la gente dalla disperazione che vedo spesso nei loro occhi, ma anche qui ci sono tante difficoltà organizzative con le quali convivere: dobbiamo tutti dare il meglio per cercare di arginare quanto più possibile i problemi. Noi stiamo facendo tutto nei minimi dettagli, ma non so se questo basterà”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Covid-19 continua a condizionare pesantemente le principali competizioni calcistica del mondo. L’ultimo episodio è avvenuto quest’oggi con alcuni casi di positività riscontrati tra le file del, che hanno costretto le Rondinelle a rinunciare al match di Coppa Italia contro l’in programma quest’oggi. Il presidente della formazione toscana, Fabrizio, dopo aver passato il turno a tavolino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Ci sono difficoltà in tutti i settori, il calcio può allontanare la gente dalla disperazione che vedo spesso nei loro occhi, ma anche qui ci sono tante difficoltà organizzative con le quali convivere: dobbiamo tutti dare il meglio per cercare di arginare quanto più possibile i problemi. Noi stiamo facendo tutto nei minimi dettagli, ma non so se questo basterà”. ...

