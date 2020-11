(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

e_ujku : 'A Diego mio fratello, a Diego Maradona, rivoluzionario latinoamericano e napoletano' di Gennaro Carotenuto - POLIFRONEG : #diego se non fossi stato il giocatore migliore di tutti i tempi saresti stato certamente un grande rivoluzionari… - sportli26181512 : Diego il rivoluzionario: grazie a lui gli ultimi si sono riscattati: Diego il rivoluzionario: grazie a lui gli ulti… - paradisoa1 : RT @GenCar5: A Diego mio fratello, a Diego #Maradona, rivoluzionario latinoamericano e napoletano. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Diego #Maradona il rivoluzionario: grazie a lui gli ultimi si sono riscattati #Maradona #ciaodiego #D10S #pibedeoro https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Diego rivoluzionario

La Gazzetta dello Sport

Ciao Diego, perdonami ma dirti addio non ci riesco proprio. Con un passo del tango che ti piaceva ballare hai deciso di andare a occupare il posto che ti compete: nell’Olimpo degli dei consegnandoti a ...Lontano dagli schemi, rivoluzionario, in campo e fuori, dove il suo avversario è stato la droga, "la cosa peggiore che mi è capitata", diceva Stavolta non ce l'ha fatta. E' morto Diego Armando ...