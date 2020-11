Conferenza Bonera”Abbiamo una rosa di livello anche con fuori Ibra” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovedì 26 Novembre alle ore 18:55 si giocherà Lille-Milan, la squadra sarà diretta ancora da Bonera, Murelli e Pioli sono ancora fuori per Covid-19. Chi giocherà in attacco? Con l’assenza di Ibra probabilmente Bonera sceglierà Rebic come prima punta, probabile l’ingresso a gara in corso di Lorenzo Colombo Conferenza Bonera, allenatore Milan La vittoria di Napoli può aver dato un’iniezione di fiducia in vista della sfida di domani?“Sicuramente vincere fa bene al morale di tutti. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, nella partita di andata abbiamo commesso degli errori tecnici e di posizionamento. Domani cercheremo di non commetterli e di vincere la partita”. Può essere un problema continuare in Europa League nell’ottica di giocare ogni tre giorni?“Il fatto di giocare ogni tre giorni è una costante che arriva da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovedì 26 Novembre alle ore 18:55 si giocherà Lille-Milan, la squadra sarà diretta ancora da Bonera, Murelli e Pioli sono ancoraper Covid-19. Chi giocherà in attacco? Con l’assenza di Ibra probabilmente Bonera sceglierà Rebic come prima punta, probabile l’ingresso a gara in corso di Lorenzo ColomboBonera, allenatore Milan La vittoria di Napoli può aver dato un’iniezione di fiducia in vista della sfida di domani?“Sicuramente vincere fa bene al morale di tutti. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, nella partita di andata abbiamo commesso degli errori tecnici e di posizionamento. Domani cercheremo di non commetterli e di vincere la partita”. Può essere un problema continuare in Europa League nell’ottica di giocare ogni tre giorni?“Il fatto di giocare ogni tre giorni è una costante che arriva da ...

sportli26181512 : Bonera: 'Abbiamo qualche infortunato, ma la rosa è di alto livello': Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia… - napolista : #Bonera: “Abbiamo voglia di imporci ovunque. E’ il dna di questo club” In conferenza stampa: “#Ibra? Già lunedì dop… - Milannews24_com : Bonera in conferenza: «Abbiamo fatto una videochiamata con Pioli» - MilanPress_it : #Bonera: 'Calci piazzati? Non abbiamo avuto molto tempo per provarli, per portare dei miglioramenti. Rigorista? Ha… - CCokina12 : RT @MilanPress_it: #Bonera: 'Rebic ha delle caratteristiche importanti, è un giocatore esplosivo. Sappiamo che non è al 100%, infatti l'inf… -