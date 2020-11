Comune | Piazza Re di Roma | approvato progetto riqualificazione

(Di mercoledì 25 novembre 2020)– È statodalla Giunta capitolina ildididei Re di, storico spazio verde del VII municipio che da sempre rappresenta un importante luogo di riferimento in un quartiere densamente popolato. Per eliminare le situazioni di degrado riscontrate nel corso dei sopralluoghi, il dipartimento Tutela ambientale diCapitale ha progettato e finanziato un ampio restyling grazie a uno stanziamento di circa 280mila euro (235mila il costo dei lavori, piu’ le spese fisse). Ildi risanamento urbano prevede una serie di interventi sulle pavimentazioni, sulla vegetazione, sui manufatti, sugli arredi urbani e sull’illuminazione. “Con questoaggiungiamo un tassello al nostro grande ...

