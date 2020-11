Burger King diventa Burger Queen per la Giornata contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Burger King, in occasione della "Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne", rinomina il suo celebre logo. E così diventa Burger Queen. Un gesto “simbolico – fanno sapere dall’azienda -, per sensibilizzare il pubblico e sostenere il lavoro di tutte le realtà e associazioni che, con grande impegno, si occupano di prevenire e combattere la violenza sulle donne e le vittime di abusi”. In Italia la popolare catena di fast food ha chiamato in causa tutti i suoi 5 mila dipendenti chiedendo loro di cambiare i propri profili social per questa occasione, utilizzando il nuovo logo. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020), in occasione della "Internazionale per l'Eliminazione dellale", rinomina il suo celebre logo. E così. Un gesto “simbolico – fanno sapere dall’azienda -, per sensibilizzare il pubblico e sostenere il lavoro di tutte le realtà e associazioni che, con grande impegno, si occupano di prevenire e combattere lae le vittime di abusi”. In Italia la popolare catena di fast food ha chiamato in causa tutti i suoi 5 mila dipendenti chiedendo loro di cambiare i propri profili social per questa occasione, utilizzando il nuovo logo.

