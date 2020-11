Black Friday e Cyber Monday, sconti si ma occhio alle truffe! (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Anche quest’anno migliaia di Consumatori in F.V.G. hanno già iniziato gli acquisti approfittando del Black Friday “anticipato” da molte piattaforme, anche a causa dell’impossibilità di recarsi nei negozi tradizionali a causa della pandemia”. Il Presidente del Movimento Difesa del Cittadino FVG, R.G. Englaro, rimarca che, sin dal 2016, il nuovo rito dello shopping ha di fatto soppiantato i famosi saldi di fine stagione ormai nella storia. Il “Black Friday” nasce negli USA ed indica il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, in cui partiva la stagione degli acquisti natalizi. Quest’anno corrisponderà al prossimo 27 novembre e sarà seguito dall’altro rito degli e-shoppers ovvero il “Cyber Monday” ccorrispondente al lunedì successivo, quindi il 30 Novembre, e caratterizzato da ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Anche quest’anno migliaia di Consumatori in F.V.G. hanno già iniziato gli acquisti approfittando del“anticipato” da molte piattaforme, anche a causa dell’impossibilità di recarsi nei negozi tradizionali a causa della pandemia”. Il Presidente del Movimento Difesa del Cittadino FVG, R.G. Englaro, rimarca che, sin dal 2016, il nuovo rito dello shopping ha di fatto soppiantato i famosi saldi di fine stagione ormai nella storia. Il “” nasce negli USA ed indica il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, in cui partiva la stagione degli acquisti natalizi. Quest’anno corrisponderà al prossimo 27 novembre e sarà seguito dall’altro rito degli e-shoppers ovvero il “” ccorrispondente al lunedì successivo, quindi il 30 Novembre, e caratterizzato da ...

