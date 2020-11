Biathlon, i convocati dell’Italia per Kontiolahti. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le punte, assente Dominik Windisch (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si comincia. La Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021 sta per partire, anche se nell’attuale situazione mondiale è giusto tenere alto il livello di attenzione per la pandemia globale. Sarà Kontiolahti, in Finlandia, la sede prescelta per dare il via alle danze nel weekend del 28-29 novembre: in programma le due individuali maschile e femminile nel day-1 e le due prove sprinti maschile e femminile nel day-2. L’Italia vorrà confermare gli standard elevati raggiunti negli ultimi anni, in un gruppo nel quale Dorothea Wierer è la campionessa e il personaggio, ma in cui anche altri interpreti come Lisa Vittozzi vogliono ritagliarsi una fetta importante. Tuttavia, il viaggio per arrivare in terra finlandese non è stato semplice, come riportato da Doro nel corso dell’intervento a Poligono 360, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si comincia. La Coppa del Mondo di2020-2021 sta per partire, anche se nell’attuale situazione mondiale è giusto tenere alto il livello di attenzione per la pandemia globale. Sarà, in Finlandia, la sede prescelta per dare il via alle danze nel weekend del 28-29 novembre: in programma le due individuali maschile e femminile nel day-1 e le due prove sprinti maschile e femminile nel day-2. L’Italia vorrà confermare gli standard elevati raggiunti negli ultimi anni, in un gruppo nel qualeè la campionessa e il personaggio, ma in cui anche altri interpreti comevogliono ritagliarsi una fetta importante. Tuttavia, il viaggio per arrivare in terra finlandese non è stato semplice, come riportato da Doro nel corso dell’intervento a Poligono 360, ...

Parte la Cdm a Kontiolahti, Wierer difende il pettorale di leader con altri dieci azzurri

