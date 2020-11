Asl Rm 5: drive in a Vicovaro aperto anche di pomeriggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Per far fronte alle necessita’ dei cittadini e delle amministrazioni, la Asl Roma 5 ha esteso anche al pomeriggio l’attivita’ del drive-in di Vicovaro. La struttura sara’ quindi attiva dal lunedi’ al sabato, dalle 8:00 alle 20:00. Si ricorda che nella fascia oraria 8:00-12:00 il drive-in e’ riservato eclusivamente alle scuole prenotate dal Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica (SISP). Dalle ore 12:00 alle ore 20:00, su prenotazione attraverso il link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in o da app, muniti di ricetta dematerializzata e modulo di autodichiarazione compilato (scaricabile dal sito web aziendale), saranno effettuati i test antigenici e molecolari sulla fascia di eta’ 0-6 anni (12:00-14:00) e sulla popolazione generale (14:00-20:00). Cosi’ in un comunicato la Asl ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Per far fronte alle necessita’ dei cittadini e delle amministrazioni, la Asl Roma 5 ha estesoall’attivita’ del-in di. La struttura sara’ quindi attiva dal lunedi’ al sabato, dalle 8:00 alle 20:00. Si ricorda che nella fascia oraria 8:00-12:00 il-in e’ riservato eclusivamente alle scuole prenotate dal Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica (SISP). Dalle ore 12:00 alle ore 20:00, su prenotazione attraverso il link https://www.salutelazio.it/prenota--in o da app, muniti di ricetta dematerializzata e modulo di autodichiarazione compilato (scaricabile dal sito web aziendale), saranno effettuati i test antigenici e molecolari sulla fascia di eta’ 0-6 anni (12:00-14:00) e sulla popolazione generale (14:00-20:00). Cosi’ in un comunicato la Asl ...

