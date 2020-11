Zidane: «Domani sarà una finale ma siamo pronti per l’Inter. Su Isco-Eriksen…» (Di martedì 24 novembre 2020) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di Domani sera contro l’Inter. Le sue parole Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di Domani sera contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da TMW. MATCH – «Sappiamo quanto sarà importante e siamo pronti. Faremo l’ultimo allenamento e poi saremo pronti». SERGIO RAMOS – «Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non possiamo fermarci per la sua assenza. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene». RISULTATI ALTALENANTI – «E’ il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Zinedineha parlato in conferenza stampa presentando la sfida disera contro. Le sue parole Zinedineha parlato in conferenza stampa presentando la sfida disera contro. Queste le sue parole riportate da TMW. MATCH – «Sappiamo quantoimportante e. Faremo l’ultimo allenamento e poi saremo». SERGIO RAMOS – «Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non posfermarci per la sua assenza.una, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene». RISULTATI ALTALENANTI – «E’ il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri ...

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Inter; Domani ci saranno tre punti pesanti in palio: come affronterete questo ...

Cosa sta succedendo in questo Real? Perché le cose non vanno?

Luka Modric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter. “Affronteremo questa partita come fosse una finale. Vogliamo giocare bene, essendo uniti come squadra ...

