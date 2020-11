Venere e la fosfina della discordia: c'è ma meno del previsto (Di martedì 24 novembre 2020) Il team responsabile del popolare annuncio del 14 settembre 2020, ha rianalizzato i dati ALMA, concludendo che c'è effettivamente fosfina nell'atmosfera di Venere ma meno di quanta inizialmente stimata. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 24 novembre 2020) Il team responsabile del popolare annuncio del 14 settembre 2020, ha rianalizzato i dati ALMA, concludendo che c'è effettivamentenell'atmosfera dimadi quanta inizialmente stimata.

Ultime Notizie dalla rete : Venere fosfina La fosfina su Venere potrebbe essere stata un abbaglio Focus "C'è meno fosfina del previsto": gli scienziati hanno rianalizzato i loro dati

Il dibattito sulla fosfina di Venere non ha mai accennato ad attenuarsi, e di recente anche gli autori originali hanno 'ritrattato' alcuni dati.

E' improbabile trovare la vita su Venere, ci sono troppo poche fosfine

AGI - Si assottigliano le speranze di trovare un giorno dei venusiani. Il riesame delle analisi e dei dati riguardanti la presenza di fosfine sul pianeta Venere sembra suggerire che i livelli delle so ...

