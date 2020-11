Van Basten, attacco clamoroso a Messi: 'Gioca come un pasticciere' (Di martedì 24 novembre 2020) Marco Van Basten non è uno che le manda a dire. L'ex campione olandese, in una intervista al canale televisivo Ziggo Sport, ha commentato il brutto inizio di stagione del Barcellona . Ovviamente si è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) Marco Vannon è uno che le manda a dire. L'ex campione olandese, in una intervista al canale televisivo Ziggo Sport, ha commentato il brutto inizio di stagione del Barcellona . Ovviamente si è ...

OptaPaolo : 9 - Nove gol nelle prime otto giornate di questa Serie A per Zlatan #Ibrahimovic: solo due giocatori nella storia d… - sportli26181512 : Van Basten, attacco clamoroso a Messi: 'Gioca come un pasticciere': L'olandese: 'Non mi piacciono le sue prestazion… - RedAllblack : Cmq vorrei dire che criticare un eventuale acquisto a zero di #Thauvin, che paradossalmente potrebbe prendere il po… - infoitsport : Van Basten, che stoccata a Messi: “Sta giocando semplicemente male, lui e Griezmann sembrano due pasticcieri” - JoseNinguem81 : @TonySpina_81 Toscano per la C era buono, poco gioco, molto agressivo e gruppo compatto. In B se non imposti già è… -

Ultime Notizie dalla rete : Van Basten Van Basten, bordata a Messi: «Gioca come un pasticciere»

Dura critica a Leo Messi da parte di Marco Van Basten. Ecco le dichiarazioni dell'ex giocatore del Milan: le ultimissime ...

Il Milan vola grazie ai record di un Ibrahimovic devastante

Intramontabile, mostruoso, dominante e trascinatore. Zlatan Ibrahimovic mette in bacheca il terzo MVP stagionale dopo solamente otto giornate di questo campionato. È il prototipo perfetto del concetto ...

Dura critica a Leo Messi da parte di Marco Van Basten. Ecco le dichiarazioni dell'ex giocatore del Milan: le ultimissime ...Intramontabile, mostruoso, dominante e trascinatore. Zlatan Ibrahimovic mette in bacheca il terzo MVP stagionale dopo solamente otto giornate di questo campionato. È il prototipo perfetto del concetto ...