Vaccini Covid, lo scienziato Anthony Fauci: “Immunità? Tra primavera ed estate 2021. In autunno torneremo quasi alla normalità” (Di martedì 24 novembre 2020) Li chiama “la cavalleria che sta arrivando”: sono i candidati Vaccini in fase 3 con una efficacia annunciata al 90% e e oltre a cui ieri si è aggiunto quello sviluppato da Oxford-Irbm-Astrazeneca. Ma Anthony Fauci, luminare dell’immunologia, in una intervista a La Stampa offre anche un orizzonte temporale, anche se condizionato, per un ritorno alla quasi normalità con una missione precisa: l’immunità. Che sarà raggiunta “quando avremo vaccinato la maggioranza della popolazione che vuole farlo, verso la fine del secondo trimestre del 2021, cioè tra la primavera e l’estate. In autunno non saremo ancora alla normalità completa, ma quasi. È decisivo però che si Vaccini la maggioranza della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Li chiama “la cavalleria che sta arrivando”: sono i candidatiin fase 3 con una efficacia annunciata al 90% e e oltre a cui ieri si è aggiunto quello sviluppato da Oxford-Irbm-Astrazeneca. Ma, luminare dell’immunologia, in una intervista a La Stampa offre anche un orizzonte temporale, anche se condizionato, per un ritornonormalità con una missione precisa: l’immunità. Che sarà raggiunta “quando avremo vaccinato la maggioranza della popolazione che vuole farlo, verso la fine del secondo trimestre del, cioè tra lae l’. Innon saremo ancoranormalità completa, ma. È decisivo però che sila maggioranza della ...

