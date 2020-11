Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO vedrà ancora BRUNILDE? (Di martedì 24 novembre 2020) Questo pomeriggio alle 14.45 andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento della settimana con Uomini e donne, il longevo talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 A centro studio si accomoderanno ARMANDO e BRUNILDE, che aggiorneranno i telespettatori sullo stato della loro conoscenza. L’Incarnato dichiarerà di non apprezzare i modi rudi e i repentini cambi d’umore della donna. Il cavaliere napoletano sarà indeciso se continuare o meno la frequentazione, seppure secondo le sue parole la dama abbia occhi solamente per lui. Queste affermazioni verranno celermente smentite da Leandro, che dirà a tutti di aver trascorso una piacevole serata romantica in compagnia di BRUNILDE. Per ... Leggi su tvsoap (Di martedì 24 novembre 2020) Questo pomeriggio alle 14.45 andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento della settimana con, il longevo talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 A centro studio si accomoderanno, che aggiorneranno i telespettatori sullo stato della loro conoscenza. L’Incarnato dichiarerà di non apprezzare i modi rudi e i repentini cambi d’umore della donna. Il cavaliere napoletano sarà indeciso se continuare o meno la frequentazione, seppure secondo le sue parole la dama abbia occhi solamente per lui. Queste affermazioni verranno celermente smentite da Leandro, che dirà a tutti di aver trascorso una piacevole serata romantica in compagnia di. Per ...

