Tosse e raffreddorr | Conte si è sottoposto al tampone Il risultato

(Di martedì 24 novembre 2020) Quei colpi disono di troppo. O meglio, non lo sarebbero in condizioni normali, ma nel pieno della pandemia da coronavirus sì. Non è passato inosservato il ripetuto tossire di Giuseppe, così come in molti hanno notato quel tirar su col naso e i cali di voce durante la diretta a Otto e Mezzo su La7. Sintomi che non sono sfuggiti neppure a Lilli Gruber, seduta allo stesso tavolo del premier. Entrambi senza mascherina. Sulla salute del presidente del Consiglio si sono subito scatenati i social. Online c'è chi scherza: "Ma è humor nero notare i colpi die scatarratine di?", scrive Nicola su Twitter. "La Gruber si allontana sempre più", sorride Antonella. Le fa eco Giuseppe: "Se continua così lei va a condurre su Rete4 per sicurezza". Per Luciano, invece, la conduttrice chiamerà a breve "le ...