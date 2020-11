Serve un patto tra le istituzioni. I ragazzi devono tornare in aula. Parla il capogruppo M5S in Commissione Istruzione, Vacca: “Tenere a casa i ragazzi può creare danni irreparabili” (Di martedì 24 novembre 2020) “Tenere a casa i ragazzi per mesi, privarli di un percorso didattico regolare e della dimensione sociale rischia di creare danni irreparabili”. Ecco perché, secondo il capogruppo M5S in Commissione Istruzione alla Camera Gianluca Vacca in vista del prossimo Dpcm occorre “una valutazione approfondita, basata sui dati scientifici, per una riapertura graduale delle scuole superiori”. Il problema, però, a detta del pentastellato è che la scuola è finita al centro di mere “speculazioni politiche” da parte delle opposizioni che certamente non aiutano il dibattito. Partiamo, però, dal lavoro sul nuovo dpcm. Cosa potrebbe accadere? Mi aspetto che si faccia una valutazione approfondita, basata sui dati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020)per mesi, privarli di un percorso didattico regolare e della dimensione sociale rischia di. Ecco perché, secondo ilM5S inalla Camera Gianlucain vista del prossimo Dpcm occorre “una valutazione approfondita, basata sui dati scientifici, per una riapertura graduale delle scuole superiori”. Il problema, però, a detta del pentastellato è che la scuola è finita al centro di mere “speculazioni politiche” da parte delle opposizioni che certamente non aiutano il dibattito. Partiamo, però, dal lavoro sul nuovo dpcm. Cosa potrebbe accadere? Mi aspetto che si faccia una valutazione approfondita, basata sui dati ...

