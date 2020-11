Salerno, il sindaco tiene chiuse le scuole: «Non abbiamo avuto l'esito dei test» (Di martedì 24 novembre 2020) Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura delle scuole fino al 3 dicembre. Anche il primo cittadino di Salerno, quindi, ha scelto di prorogare la sospensione delle... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Ildi, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura dellefino al 3 dicembre. Anche il primo cittadino di, quindi, ha scelto di prorogare la sospensione delle...

