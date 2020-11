Salernitana, la vittoria con la Cremonese regala il primato (Di martedì 24 novembre 2020) La Salernitana batte 2-1 in rimonta la Cremonese nel posticipo dell’ottava giornata di Serie B e aggancia l’Empoli in vetta alla classifica. Castori ringrazia il suo portiere Belec, protagonista di almeno 4 interventi miracolosi, la coppia Tutino-Djuric che ha confezionato il gol del pareggio, e il polacco Kupisz, autore del gol-vittoria che ha proiettato i granata al primo posto. Sono loro i protagonisti della gara di ieri e di questo inizio di stagione della Salernitana. L’inizio di stagione della Salernitana Quattro vittorie (più quella a tavolino contro la Reggiana), due pareggi e una sola sconfitta proiettano la Salernitana in testa alla classifica. Il tecnico Fabrizio Castori è l’artefice principale di questo inizio di stagione dei granata. La gara con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Labatte 2-1 in rimonta lanel posticipo dell’ottava giornata di Serie B e aggancia l’Empoli in vetta alla classifica. Castori ringrazia il suo portiere Belec, protagonista di almeno 4 interventi miracolosi, la coppia Tutino-Djuric che ha confezionato il gol del pareggio, e il polacco Kupisz, autore del gol-che ha proiettato i granata al primo posto. Sono loro i protagonisti della gara di ieri e di questo inizio di stagione della. L’inizio di stagione dellaQuattro vittorie (più quella a tavolino contro la Reggiana), due pareggi e una sola sconfitta proiettano lain testa alla classifica. Il tecnico Fabrizio Castori è l’artefice principale di questo inizio di stagione dei granata. La gara con la ...

