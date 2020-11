Rider | è arrivata una sentenza importante E stavolta anche i sindacati hanno dei meriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Finalmente, come avevo proposto in diversi post di qualche anno fa, i platform workers cominciano ad essere inquadrati come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con tutto ciò che questo comporta. La notizia è di lunedì. Per la prima volta in Italia, in unastorica, un tribunale italiano riconosce il rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato per un ciclo-fattorino addetto alla consegna a domicilio di cibo. È il caso di Marco Tuttolomondo, ciclo-fattorino palermitano di 49 anni del marchio del food delivery dal nome Glovo. L’uomo, in forze alla multinazionale spagnola da due anni, era stato sospeso dal servizio senza motivazione per alcune contestazioni che aveva fatto relativamente al pagamento dei propri servizi e, a quanto pare, in concomitanza con la sua iscrizione al sindacato. In realtà la sospensione dal servizio equivale ad ...