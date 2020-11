Pisa, arrestato un uomo per l’uccisione di un 53enne lungo l’Arno: “È il suo vicino di casa, incastrato dal Dna” (Di martedì 24 novembre 2020) Un omicidio premeditato, dovuto a vecchie liti condominiali. È questo secondo gli inquirenti il movente dietro all’omicidio di Roberto Checcucci, il 53enne di Fucecchio (Firenze) ucciso due mesi fa lungo l’argine dell’Arno nel Comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. A ucciderlo, secondo chi indaga, è stato il vicino di casa e coetaneo Luigi Cascino, originario di Canicattì (Agrigento) ma da molti anni residente a Fucecchio, dove lavora per un’azienda della raccolta dei rifiuti, che è stato arrestato oggi. È A convincere i pm a procedere sono stati gli indizi raccolti sul luogo del delitto, in particolare le tracce di Dna riconducibili a Cascino ritrovate sotto le unghie della vittima, segno che tra i due sarebbe avvenuta una colluttazione prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Un omicidio premeditato, dovuto a vecchie liti condominiali. È questo secondo gli inquirenti il movente dietro all’omicidio di Roberto Checcucci, ildi Fucecchio (Firenze) ucciso due mesi fal’argine delnel Comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di. A ucciderlo, secondo chi indaga, è stato ildie coetaneo Luigi Cascino, originario di Canicattì (Agrigento) ma da molti anni residente a Fucecchio, dove lavora per un’azienda della raccolta dei rifiuti, che è statooggi. È A convincere i pm a procedere sono stati gli indizi raccolti sul luogo del delitto, in particolare le tracce di Dna riconducibili a Cascino ritrovate sotto le unghie della vittima, segno che tra i due sarebbe avvenuta una colluttazione prima ...

