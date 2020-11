Oggi 23.232 contagi. Crescono i morti: 853. Primo calo ricoveri (Di martedì 24 novembre 2020) L'elenco aggiornato su Salutelazio.it. Sardegna Sono 19.288 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) L'elenco aggiornato su Salutelazio.it. Sardegna Sono 19.288 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di ...

“Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c’è stato un leggero aumento del numero dei positivi. Però c’è un brutto dato: ci sono stati 853 ...

Covid: "Segnali di miglioramento, ospedali meno soffocati"

Il primario del Sacco Massimo Galli: "I morti vengono da persone che si erano già infettate e ci possiamo purtroppo aspettare di averne numerosi altri anche nei prossimi giorni" ...

"Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi. Però c'è un brutto dato: ci sono stati 853 ...

Il primario del Sacco Massimo Galli: "I morti vengono da persone che si erano già infettate e ci possiamo purtroppo aspettare di averne numerosi altri anche nei prossimi giorni" ...