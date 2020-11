Michelle Hunziker a FqMagazine: “Nel 2021 farò un one woman show” (Di martedì 24 novembre 2020) Michelle Hunziker pensa già ai suoi impegni lavorativi dopo “All Together Now”. Questa settimana volerà in Germania per condurre un nuovo programma. “È uno show pazzesco – ha racontato durante l’intervista della diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti – che spero di poter portare anche in Italia. Condurrò insieme ai nuovi Muppets un varietà e questi bellissimi pupazzi saranno animati da alcune delle voci più importanti di uomini e donne di spettacolo della Germania. A gennaio-febbraio sarebbe dovuto partire uno speciale che accarezzo da moltissimo tempo”. E la Hunziker è entrata nel dettaglio del suo one woman show: “Questa è una idea che abbiamo avuto con il mio ex manager scomparso Franchino Tuzio e anche da Bibi Ballandi, anche lui non c’è più. Era previsto ci fosse il pubblico e per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020)pensa già ai suoi impegni lavorativi dopo “All Together Now”. Questa settimana volerà in Germania per condurre un nuovo programma. “È uno show pazzesco – ha racontato durante l’intervista della diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti – che spero di poter portare anche in Italia. Condurrò insieme ai nuovi Muppets un varietà e questi bellissimi pupazzi saranno animati da alcune delle voci più importanti di uomini e donne di spettacolo della Germania. A gennaio-febbraio sarebbe dovuto partire uno speciale che accarezzo da moltissimo tempo”. E laè entrata nel dettaglio del suo oneshow: “Questa è una idea che abbiamo avuto con il mio ex manager scomparso Franchino Tuzio e anche da Bibi Ballandi, anche lui non c’è più. Era previsto ci fosse il pubblico e per ...

