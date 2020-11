Liverpool-Atalanta, Klopp: “I nerazzurri rappresentano una reale minaccia” (Di martedì 24 novembre 2020) “L’Atalanta rappresenta una reale minaccia, però a Bergamo abbiamo giocato molto bene, tutto quello che poteva andare bene è andato bene. Sappiamo che quella partita non ha niente a che vedere con quella di domani sera, ricominceremo da capo“. Questo è stato l’esordio di Jurgen Klopp in conferenza stampa, alla vigilia di Liverpool-Atalanta. I Reds sono reduci da un netto 5-0 ai danni degli orobici, ma l’allenatore tedesco continua a non sottovalutare gli uomini di Gasperini: “Mi aspetto di avere delle difficoltà. Vincere per essere certi della qualificazione? Dobbiamo lavorare tantissimo, è duro e difficile giocare contro di loro. Salah? Si è allenato, sta molto bene“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “L’rappresenta unaminaccia, però a Bergamo abbiamo giocato molto bene, tutto quello che poteva andare bene è andato bene. Sappiamo che quella partita non ha niente a che vedere con quella di domani sera, ricominceremo da capo“. Questo è stato l’esordio di Jurgenin conferenza stampa, alla vigilia di. I Reds sono reduci da un netto 5-0 ai danni degli orobici, ma l’allenatore tedesco continua a non sottovalutare gli uomini di Gasperini: “Mi aspetto di avere delle difficoltà. Vincere per essere certi della qualificazione? Dobbiamo lavorare tantissimo, è duro e difficile giocare contro di loro. Salah? Si è allenato, sta molto bene“. SportFace.

