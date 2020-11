Klopp: «Se la motivazione fosse la mia unica forza, non sarei dove sono» (Di martedì 24 novembre 2020) “Non ho idea di come funzioni la motivazione, onestamente. E se la motivazione fosse la mia unica forza, allora non sarei dove sono”. Jurgen Klopp è considerato da molti un classico – forse il più bravo – allenatore motivazionale. Di quelli che quando arringano nello spogliatoio cambiano la testa della squadra e le sorti di una partita. L’emblema dello “stare sul pezzo”, per restare alla retorica nostrana. E invece no: lui proprio non si vede così. Anzi, il tecnico del Liverpool dice che il suo segreto è un altro: essere amico dei giocatori, farli stare bene. L’intervista a “ADAC Motorwelt” ripresa dalla Faz è istruttiva, in questo senso: “Mica posso fare discorsi di fuoco tutto il giorno. Come tutti gli altri, devo lavorare su tante ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) “Non ho idea di come funzioni la, onestamente. E se lala mia, allora non”. Jurgenè considerato da molti un classico – forse il più bravo – allenatore motivazionale. Di quelli che quando arringano nello spogliatoio cambiano la testa della squadra e le sorti di una partita. L’emblema dello “stare sul pezzo”, per restare alla retorica nostrana. E invece no: lui proprio non si vede così. Anzi, il tecnico del Liverpool dice che il suo segreto è un altro: essere amico dei giocatori, farli stare bene. L’intervista a “ADAC Motorwelt” ripresa dalla Faz è istruttiva, in questo senso: “Mica posso fare discorsi di fuoco tutto il giorno. Come tutti gli altri, devo lavorare su tante ...

