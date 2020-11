Il South working ignorato | il deficit che cresce e il Recovery Plan fantasma

Leggi su linkiesta

(Di martedì 24 novembre 2020) OCCUPIAMOCI DILa prima vera rilevazione su chi è tornato nelle regioni del Sud per lavorare da remoto è arrivata da un’anticipazione del rapporto Svimez (che sarà presentato oggi). Da quando la pandemia è esplosa, hanno fatto ritorno nel Mezzogiorno quasi 45mila lavoratori. Ma allargando la platea del sondaggio, il conto potrebbe salire fino a 100mila. Chi sono Dalla ricerca, realizzata con l’associazione “– Lavorare dal Sud” (che ha creato un Osservatorio per studiare il fenomeno), viene fuori che circa l’80% deiworker ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio – principalmente in ingegneria, economia e giurisprudenza – e ha nel 63% dei casi un contratto a tempo indeterminato. Cosa vogliono Secondo la Svimez, ci sarebbero altri 60mila lavoratori ...