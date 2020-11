I medici sotto assedio: in un mese 27mila contagi (Di martedì 24 novembre 2020) Francesca Angeli Pressione insostenibile sugli ospedali e picco di contagi tra gli operatori sanitari. Sono questi i due criteri che indicano la via da seguire al governo in riferimento alla possibilità di ammorbidire le regole Pressione insostenibile sugli ospedali e picco di contagi tra gli operatori sanitari. Sono questi i due criteri che indicano la via da seguire al governo in riferimento alla possibilità di ammorbidire le regole. Anche se l'indice di contagio scende l' «invasione» delle strutture sanitarie da parte dei pazienti Covid impone ancora moltissima prudenza avvertono i medici ospedalieri dell'Anaao Assomed. E a pagare un prezzo altissimo sono anche i pazienti con altre patologie forzatamente trascurate a causa dell'emergenza coronavirus. Il personale è scarso e l'esposizione al rischio ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Francesca Angeli Pressione insostenibile sugli ospedali e picco ditra gli operatori sanitari. Sono questi i due criteri che indicano la via da seguire al governo in riferimento alla possibilità di ammorbidire le regole Pressione insostenibile sugli ospedali e picco ditra gli operatori sanitari. Sono questi i due criteri che indicano la via da seguire al governo in riferimento alla possibilità di ammorbidire le regole. Anche se l'indice dio scende l' «invasione» delle strutture sanitarie da parte dei pazienti Covid impone ancora moltissima prudenza avvertono iospedalieri dell'Anaao Assomed. E a pagare un prezzo altissimo sono anche i pazienti con altre patologie forzatamente trascurate a causa dell'emergenza coronavirus. Il personale è scarso e l'esposizione al rischio ...

Nel Lazio contagi in aumenti: 2.509 nelle ultime 24 ore, 62 decessi. Rapporto positivi-tamponi sotto il 9% Nella Asl Roma 1 sono 534 i casi ...

Da oggi nel Lazio i pazienti Covid-19 in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario potranno essere curati direttamente a casa, grazie al supporto della tecnologia. Attraverso la piattaforma MyHospit ...

Nel Lazio contagi in aumenti: 2.509 nelle ultime 24 ore, 62 decessi. Rapporto positivi-tamponi sotto il 9% Nella Asl Roma 1 sono 534 i casi ...

Lazio, Covid: parte progetto pilota teleassistenza domiciliare

Da oggi nel Lazio i pazienti Covid-19 in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario potranno essere curati direttamente a casa, grazie al supporto della tecnologia. Attraverso la piattaforma MyHospit ...