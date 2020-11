Gianni Sperti bacia il suo ‘migliore amico’ | Sentimenti veri fuori Uomini e Donne (Di martedì 24 novembre 2020) Come lui stesso ha dichiarato, il cuore di Gianni Sperti non batte per amore ormai da molto tempo. L’ex ballerino, opinionista storico di Uomini e Donne, ha avuto parecchie delusioni in amore. Tuttavia, i veri Sentimenti non sono solo legati alla passione. Per questo, Gianni Sperti bacia il suo ‘migliore amico’ fuori da da Uomini e Donne, mostrando a tutti una forma di amore puro che ha scaldato il cuore dei fan di Gianni. Ma di chi si tratta? In un post pubblicato poche ore fa su Instagram, Gianni Sperti bacia il suo ‘migliore amico’. Si tratta di uno ... Leggi su giornal (Di martedì 24 novembre 2020) Come lui stesso ha dichiarato, il cuore dinon batte per amore ormai da molto tempo. L’ex ballerino, opinionista storico di, ha avuto parecchie delusioni in amore. Tuttavia, inon sono solo legati alla passione. Per questo,il suoda da, mostrando a tutti una forma di amore puro che ha scaldato il cuore dei fan di. Ma di chi si tratta? In un post pubblicato poche ore fa su Instagram,il suo. Si tratta di uno ...

xoxogossipgf : Tommy e Stefy durante la puntata li vedo un po' come Tina Cipollari e Gianni Sperti #GFVIP #gfvipparty… - FinnAnnaTommy : Lazzaro: “un giovane Gianni Sperti si prepara per la prima puntata di Saranno famosi” Tommaso quando rientrerà in… - infoitcultura : ‘Trono over’, Aurora Tropea confessa cosa più la ferisce del comportamento di Gianni Sperti nei suoi confronti. E a… - IsaeChia : ‘#Tronoover’, #AuroraTropea confessa cosa più la ferisce del comportamento di #GianniSperti nei suoi confronti. E a… - 100Business_ : @ArmonioHG Si, memoria corta e faccia tosta di Gianni Sperti si vede abbastanza bene, no ? #uominiedonne -