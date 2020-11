GF Vip: la Gregoraci conferma tutto, Briatore e Salemi nei guai? (Di martedì 24 novembre 2020) La Salemi nomina la Gregoraci e da lì Signorini parte per innescare la miccia: si parla di una vacanza in Sardegna, della vicinanza di Giulia con Briatore e la rissa è servita Si è parlato del dissapore tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, a causa di Flavio Briatore e, mentre l’influencer ha immediatamente negato, l’ex moglie dell’imprenditore ha confermato le parole del conduttore e anzi dettagliato la circostanza Signorini Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020) Lanomina lae da lì Signorini parte per innescare la miccia: si parla di una vacanza in Sardegna, della vicinanza di Giulia cone la rissa è servita Si è parlato del dissapore tra Elisabettae Giulia, a causa di Flavioe, mentre l’influencer ha immediatamente negato, l’ex moglie dell’imprenditore hato le parole del conduttore e anzi dettagliato la circostanza Signorini Articolo completo: dal blog SoloDonna

Vincenz24238836 : @GrandeFratello Tutti a parlare di Elisabetta Gregoraci soldi non soldi...ma CRESCETE e andatevi a vedere anni fa c… - Striscia : Le parole di #ElisabettaGregoraci sono state una doccia fredda per #GiuliaSalemi. Lo scontro a fine puntata. #GFVIP - LaSTRONZA8 : Cielo Cantano o diva lo squallore funesto di #Giuliasalemi Agita il capo come una tredicenne inquieta spettegolando… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, furiosa lite dopo la puntata tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi che sbotta: “E’ sempre stata snob… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: 'Mi sono sentita tradita' (VIDEO) -