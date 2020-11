GF Vip 5 | ecco quando entrano Cristiano Malgioglio e altri nove concorrenti

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 novembre 2020) L’ingresso di nuovinella Casa del Grande Fratello Vip 5 ormai non è un mistero per nessuno e probabilmente anche il’avranno capito. Non sanno però i nomi dei nuovi inquilini, né che saranno ben, più una guest star come. Poco fa il GF Vip ha reso nota la data degli ingressi: il gruppo di nuovientrerà tra un paio di settimane, ovvero lunedì 7 dicembre, mentreentrerà il lunedì successivo, il 14 dicembre. Questa novità, del resto, è quasi obbligata: il gruppo ormai è fiaccato dai due mesi già trascorsi in Casa e dalla prospettiva di passarne altrettanti, feste comprese, e c’è da aspettarsi che alcuni di loro decidano di abbandonare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande ...